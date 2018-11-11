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تجديد حبس أحد مؤسسي حركة 6 أبريل 45 يوما

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:57 م
تجديد حبس أحد مؤسسي حركة 6 أبريل 45 يوما حجز - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت محكمة الجنايات حبس محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة على صفحته بموقع "فيس بوك".
 
وحققت نيابة المنصورة الكلية من التحقيقات مع المتهم وأرسلت مذكرة التحقيقات لنيابة أمن الدولة العليا للبت فيها ونظر التحقيقات في اتهامه بأثارة الشغب ببث وترويج أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي "فيس بوك".

يذكر أن محمد عادل أُفرج عنه في 22 يناير 2017 عقب تنفيذ عقوبة 3 سنوات بتهمة انتهاك قانون التظاهر، وينفذ حاليًا باقي العقوبة المقررة وهي المراقبة اليومية مدة 12 ساعة بمركز شرطة أجا مدة 3 سنوات أخرى.
 
 
 
 
 
 
 

 


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