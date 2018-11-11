تأجيل دعوى وقف قرار "التعليم" بإلغاء تدريس "المستوى الرفيع" لـ18نوفمبر

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة السادسة" تعليم" ، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عبد الرحيم المحامي ، وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، والتي يطالب فيها بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء تدريس كتب مواد المستوي الرفيع بالمدارس والمعاهد القومية للغات للصف الاول الابتدائي، لجلسة 18نوفمبر الجارى.

اختصمت الدعوى الذي حملت رقم65981لسنة 72 قضائية ، وزير التربية والتعليم.

وذكرت الدعوى أن ذلك القرار لم يستند إلى مبادئ تكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور، وبذلك يكون مخالفا للقانون والدستور.