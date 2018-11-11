تأجيل دعوى وقف بيع مصنع ألبان دمياط الى 10 مارس المقبل

دمياط معتز الشربينى

نظرت محكمة القضاء الإدارى اليوم الدعوى التى تحمل رقم 1233لسنة 6ق المقامة لوقف المزاد الثانى لبيع مصنع البان دمياط بمساحة 43الف متر وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية الى 10مارس القادم.

صدر قرار المحكمه برئاسة مستشار محمد محمود حسن وعضوية المستشارين على كردوشة . ياسر رمضان محمود على محمود، محمد خفاجه تامر عجور بسكرتارية محمود البيلى

سبق لنفس المحامى أن أوقف المزاد الأول لبيع مصنع الألبان بالدعوى 975 لسنة 4 ق قضاء ادارى رأس البر وذلك فى ديسمبر 2015 ثم تكرر المزاد ديسمبر 2016 فأقام المحامي الدعوى الماثلة لوقف البيع.

ومن جانبه قال محامى الدعوى لـ"اليوم السابع" نأمل فى تدخل المجتمع المدنى ونواب الشعب لمخاطبة الحكومة لإعادة تشغيل المصنع ودعمه من البنوك علما أنه أحد ثمار دعم بنك مصر الذى أقامه طلعت حرب مع اقرانه من القلاع الصناعية بمصر.