وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن الرئيس بوتين توجه بعد وصوله إلى قصر الإليزيه، حيث سيكون فى استقباله نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون وعقيلته بريجيت، وأنه من المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى قوس النصر المطل على شارع الشانزيليزيه، حيث يقع ضريح الجندى المجهول ، ليضع إكليلا من الزهور تخليدا لذكرى من قضوا فى هذه الحرب التى أودت بحياة أكثر من 18 مليون شخص.



وسيفتتح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون منتدى باريس للسلام ظهر اليوم ، بحضور عدد من قادة الدول ، ويتم خلاله بحث جملة من القضايا الدولية التى تستهدف تجنب تكرار الأخطاء التي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.