video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بعد غد.. سعد الحريرى يعقد مؤتمرا صحفيا لاستعراض مستجدات تشكيل الحكومة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:22 م
بعد غد.. سعد الحريرى يعقد مؤتمرا صحفيا لاستعراض مستجدات تشكيل الحكومة سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

يعقد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى مؤتمرا صحفيا بعد غد الثلاثاء، يستعرض خلاله التطورات السياسية ومستجدات تشكيل الحكومة على خلفية التصعيد الأخير فى المشهد السياسى اللبنانى، وخاصة عقب تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني.

ومن المقرر أن يعود الحريرى مساء اليوم إلى بيروت قادما من العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عقب مشاركته فى منتدى باريس للسلام، إحياء لذكرى مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد شن هجوما كبيرا على عدد من القوى السياسية الفاعلة فى لبنان خلال خطاب تلفزيونى له بالأمس، قائلا "إن الحزب لن يسمح بتشكيل الحكومة حتى ولو استغرق الأمر سنوات إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه من النواب عن الطائفة السنية من فريق (8 آذار)، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل (الممثل السياسى للطائفة السُنّية فى لبنان)، الذى يتزعمه الحريرى، مشددا على أن مصير لبنان مرهون بقرار هؤلاء النواب السنة الستة.

وهدد نصر الله القوى السياسية اللبنانية بأنه إذا أعيدت الأمور إلى بدايتها فى شأن عملية تشكيل الحكومة، فإن حزب الله وحركة أمل (الثنائى الشيعي) سيطالبان بالمزيد من الحقائب الوزارية ولن تقتصر مطالبهم على 6 وزارات فقط، على نحو يعقد الأمور بصورة أكبر، ملوحا بتحركات ميدانية تصعيدية على غرار ما شهده لبنان فى 8 مارس 2005.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السنيورة: النواب التابعون لحزب الله يفتعلون مشاكل لعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية

عراقيل جديدة أمام تشكيل الحكومة اللبنانية.. الرئيس اللبنانى: حزب الله عقبة أمام الإعلان وهدفهم ضرب استراتيجيتنا الكبرى.. "نواب السنة المستقلون" خلاف متجدد بين عون والميليشيا اللبنانية.. والحريرى: لن نتراجع

برى يلمح إلى انفراجة وشيكة فى سبيل تشكيل حكومة لبنانية

البطريرك المارونى يطالب بتشكيل الحكومة اللبنانية لمواجهة التحديات الاقتصادية

سعد الحريرى

لبنان

تشكيل الحكومه اللبنانيه

حزب الله




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة