بدء خطة التدريب العملى لمجابهة الكوارث والأزمات "صقر 36" بمحافظة المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، واللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى إجتماعاً لمناقشة خطة التدريب العملى لمجابهة الكوارث والازمات بمحافظة المنوفية ( صقر 36 ) فى الفترة من 11وحتى 13 من شهر نوفمبر الجارى.

وحضر اللقاء اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية والدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة ومديرى إدارة المرور والحماية المدنية ومرفق الإسعاف بالمحافظة ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء مجالس المدن ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ومديرو إدارة الازمات والكوارث بمحافظات المنوفية والجيزة والقليوبية والبحيرة والغربية .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن هذا التدريب العملى لمجابهة الكوارث والأزمات يأتى فى إطار توجه الدولة نحو إطلاق الإستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث والأزمات ولتحقيق التنمية المستدامة و تماشيا مع التغيرات المحلية والدولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من الآثار السلبية الناجمة عن الكارثة ، مؤكدا على أن التخطيط الجيد لإدارة الأزمات والكوارث ينعكس فى الإستخدام الأمثل لكافة الطاقات والموارد ورفع درجة الإستعداد والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بما يسهل سرعة الإستجابة والتعامل مع الأزمات وتقليل أضرارها .

ومن جانبه، وجه اللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الشكر لمحافظ المنوفية على التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعناصر الدفاع الشعبى والعسكرى ، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التدريب يتمثل فى تنمية مهارة الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث،وكذا أهمية التنسيق المسبق بين كافة الأطراف والأجهزة المعنية حال وقوع الأزمة والكارثة للتصدى لهذه الأزمات الطارئة وإزالة الآثار الناتجة عنها بما يثبت جاهزية المجتمع فى الصمود لمجابهة الأزمات .

هذا وقد استعرضت كافة الأجهزة المعنية من مديرى المديريات الخدمية على نطاق المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن تقارير حول الإمكانيات والموارد المتاحة وكيفية التعامل ومجابهة الأزمة، فيما أختتم الإجتماع بتبادل الدروع وعزف السلام الجمهورى.