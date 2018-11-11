بدء انتخابات الاتحادات الطلابية فى 10 كليات بجامعة الاسكندرية

(أ ش أ)

بدأت اليوم الأحد، عمليات التصويت فى انتخابات الاتحادات الطلابية فى 10 كليات بجامعة الإسكندرية وهى الحقوق والتربية وطب أسنان وهندسة وعلوم وزراعة سابا باشا وتربية نوعية وكليتى الطب البشرى والبيطرى ودراسات اقتصادية وعلوم سياسية.

وقال مدير رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية محمود جمال الدين- فى تصريح له- أنه سيتم غلق باب التصويت فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، مشيرا إلى أنه فى حالة إجراء جولة اعادة بين المرشحين فسيتم تنظيمها غدا الاثنين، بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وقال إن عدد الطلاب الذين لهم حق خوض انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة الاسكندرية 1090 طالبا.

وأشارت إلى أن التزكية حسمت مقاعد الاتحادات الطلابية فى 8 كليات، وهى: آداب وتجارة وسياحة وزراعة وفنون جميلة ورياض أطفال وتربية رياضية بنات وبنين، والتعيين بكليتى التمريض والصيدلة.

وأضاف أن عدد المتقدمين لخوض الانتخابات بكلية الآداب 51 طالبا، والتجارة 55، والحقوق 65، والتربية 57، والسياحة 54، وطب اسنان 46، والصيدلة 28 وطب 41، والزراعة 55، والهندسة 79، والعلوم 55، والتمريض 12، وطب بيطرى 87، وتربية رياضية بنين 51، وتربية رياضية بنات 56، فنون جميلة 70، وزراعة سابا باشا 66، وتربية نوعية 53، ورياض اطفال 49، واقتصاد 60.