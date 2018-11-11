video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء انتخابات الاتحادات الطلابية فى 10 كليات بجامعة الاسكندرية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:19 ص
بدء انتخابات الاتحادات الطلابية فى 10 كليات بجامعة الاسكندرية جامعة الاسكندرية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

بدأت اليوم الأحد، عمليات التصويت فى انتخابات الاتحادات الطلابية فى 10 كليات بجامعة الإسكندرية وهى الحقوق والتربية وطب أسنان وهندسة وعلوم وزراعة سابا باشا وتربية نوعية وكليتى الطب البشرى والبيطرى ودراسات اقتصادية وعلوم سياسية.

وقال مدير رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية محمود جمال الدين- فى تصريح له- أنه سيتم غلق باب التصويت فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، مشيرا إلى أنه فى حالة إجراء جولة اعادة بين المرشحين فسيتم تنظيمها غدا الاثنين، بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وقال إن عدد الطلاب الذين لهم حق خوض انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة الاسكندرية 1090 طالبا.

وأشارت إلى أن التزكية حسمت مقاعد الاتحادات الطلابية فى 8 كليات، وهى: آداب وتجارة وسياحة وزراعة وفنون جميلة ورياض أطفال وتربية رياضية بنات وبنين، والتعيين بكليتى التمريض والصيدلة.

وأضاف أن عدد المتقدمين لخوض الانتخابات بكلية الآداب 51 طالبا، والتجارة 55، والحقوق 65، والتربية 57، والسياحة 54، وطب اسنان 46، والصيدلة 28 وطب 41، والزراعة 55، والهندسة 79، والعلوم 55، والتمريض 12، وطب بيطرى 87، وتربية رياضية بنين 51، وتربية رياضية بنات 56، فنون جميلة 70، وزراعة سابا باشا 66، وتربية نوعية 53، ورياض اطفال 49، واقتصاد 60.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الإسكندرية تحتل مراكز متقدمة فى علوم الحياة بالتصنيف البريطانى "THE"

بدء تلقى الطعون على المرشحين فى انتخابات اتحادات طلاب جامعة الإسكندرية

جامعه الاسكندريه

انتخابات الاتحادات الطلابيه

كليات جامعه الاسكندريه

انتخابات جامعه الاسكندريه

الاسكندريه




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة