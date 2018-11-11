video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انطلاق الانتخابات العامة فى جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:48 ص
انطلاق الانتخابات العامة فى جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية
كييف (أ ش أ)
إضافة تعليق

فتحت مراكز الاقتراع فى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك- الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا- أبوابها أمام الناخبين لانتخاب رئيسى الجمهورية وأعضاء مجلسى الشعب.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن مراكز الاقتراع بدأت فى استقبال الناخبين صباح اليوم الأحد، وسيستمر التصويت حتى مساء اليوم.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية فى دونيتسك 5 مرشحين، بينهم القائم بأعمال رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين (البالغ من العمر37 عاما)، فيما سيتم انتخاب 100 نائب لتشكيل البرلمان.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية فى دونيتسك، أولجا بوزدنياكوفا أن "مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة ونواب البرلمان قد فتحت فى موعدها المحدد، وأن التصويت مستمر بشكل طبيعي".

فى السياق ذاته، يتنافس فى انتخابات لوجانسك 4 مرشحين على منصب الرئيس، يأتى فى طليعتهم رئيس الجمهورية ليونيد باسيتشنيك (البالغ من العمر48 عاما)، فيما سيضم البرلمان 50 نائبا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمهورية لوجانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

جمهورية لوجانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

لوجانسك

دونيتسك

روسيا

انتخابات لوجانسك ودونيتسك

اوكرانيا




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة