انطلاق الانتخابات العامة فى جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك

كييف (أ ش أ)

فتحت مراكز الاقتراع فى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك- الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا- أبوابها أمام الناخبين لانتخاب رئيسى الجمهورية وأعضاء مجلسى الشعب.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن مراكز الاقتراع بدأت فى استقبال الناخبين صباح اليوم الأحد، وسيستمر التصويت حتى مساء اليوم.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية فى دونيتسك 5 مرشحين، بينهم القائم بأعمال رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين (البالغ من العمر37 عاما)، فيما سيتم انتخاب 100 نائب لتشكيل البرلمان.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية فى دونيتسك، أولجا بوزدنياكوفا أن "مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة ونواب البرلمان قد فتحت فى موعدها المحدد، وأن التصويت مستمر بشكل طبيعي".

فى السياق ذاته، يتنافس فى انتخابات لوجانسك 4 مرشحين على منصب الرئيس، يأتى فى طليعتهم رئيس الجمهورية ليونيد باسيتشنيك (البالغ من العمر48 عاما)، فيما سيضم البرلمان 50 نائبا.