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انتهاء أعمال إصلاح فواصل كوبرى غمره وسط انتشار الخدمات المروية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:16 ص
انتهاء أعمال إصلاح فواصل كوبرى غمره وسط انتشار الخدمات المروية كوبرى غمره - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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انتهت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، من أعمال إصلاحات لكوبرى غمره، بعدما تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب للحصول على تصريح لإصلاح فواصل كوبرى غمره للسيارات، ومن المقرر أن يكون هناك أعمال أخرى نهاية اﻷسبوع الحالى بشكل جزئى بأحد جانبى الطريق دون الآخر (بالتناوب)، للسماح بالحركة المرورية بالطريق .

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد أغلقت كوبرى غمره جزئيا، بسبب إصلاحين، وعينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وقامت الشركة المنفذة للمشروع، بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

 

 


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