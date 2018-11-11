انتحار شاب بإلقاء نفسه بترعة الابراهيمية من أعلى كوبرى منفلوط

أسيوط - ضحا صالح

أقدم شاب على الانتحار بإلقاء نفسه بترعة الابراهيمية من أعلى كوبرى منفلوط التاع لمحافظة أسيوط وتكثف قوات الإنقاذ النهرى من جهودها للعثور على الجثة .

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من أهالى المركز بقيام "اسلام.ع.س.م" 25 سنة، مقيم مركز ومدينة منفلوط بالإقدام على الانتحار وذلك بإلقاء نفسه بالترعة الابراهيمية من أعلى الكوبرى البحرى بمنفلوط.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وفريق الإنقاذ النهرى لموقع البلاغ وجارى البحث عن الجثة والتحرى حول الواقعة ودوافع الانتحار.