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اليوم.. 632 طالبا يتنافسون على مقاعد الاتحادات الطلابية بجامعة بورسعيد

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:42 ص
اليوم.. 632 طالبا يتنافسون على مقاعد الاتحادات الطلابية بجامعة بورسعيد الدكتور جلال سالم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات الطلابية بجامعة بورسعيد
بورسعيد – محمد فرج
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يتنافس اليوم الأحد 632 طالبا وطالبة على مقاعد الاتحادات الطلابية، لاختيار أعضاء اللجان على مستوى الكليات بجامعة بورسعيد.
 
وقال الدكتور جلال سالم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بجامعة بورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع"  بأن اللجنة تتابع سيرعملية الانتخابية داخل 13 كلية من خلال غرفة عمليات، بهدف رصد كافة المشاكل التى قد يتعرض لها الطلاب المرشحون، وتقديم الحلول العاجلة فى إطار تعليمات وتوجيهات الدكتور شمس الدين رئيس الجامعة  .

 وشدد سالم على عدم السماح، بأية تجاوزات تخالف اللوائح والقوانين، وأن الانتخابات لابد وأن تستند إلى قيم أخلاقية، وعلى الشباب أن يقدم نموذجا يحتذى به فى ممارسة الديمقراطية، مؤكدا أن الجامعة وقياداتها حريصة كل الحرص على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، لتكون عرسا ديمقراطيا داخل الحرم الجامعى.

 


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