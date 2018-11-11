اليوم.. نظر أولى جلسات استئناف المتهمين بقضية "أطفال المريوطية" على حكم حبسهم

كتب أحمد الجعفرى

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية أولى جلسات استئناف المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية" على حكم حبسهم.

كانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية برئاسة المستشار محمد بحر قضت بحبس كلًا من المتهمة الأولى والثانية "أمانى دبدوب" و"سهى عبده 3 سنوات، وحبس المتهم الثالث "محمد إبراهيم" سنة، وتكفليهم ماليًا.

واستندت جهات التحقيق فى إعداد مذكرة إحالة المتهمين إلى عدة أدلة ثبوت أبرزها اعترافاتهم التفصيلية فى التحقيقات بتخلصهم من جثث الأطفال وإلقائها بجوار فيلا مهجورة بشارع الثلاثينى الجديد بمنطقة المريوطية، خوفًا من المسئولية الجنائية بعدما عادوا إلى المنزل مساءً ووجدوهم متوفين داخل غرفة نومهم، نتيجة حريق اشتعل داخل غرفتهم.

كما استندت إلى أقوال شاهدى الإثبات فى الواقعة، حيث قالت "نيللى" (الشاهدة الأولى) وابنة المتهمة الرئيسية فى القضية، أن والدتها وصديقتها تخلصا من جثث أخواتها بإلقائهم فى مكان العثور عليهم، وأنها كانت معهما أبان تنفيذهم الجريمة، فيما اعترف سائق الـ"توك توك" (الشاهد الثانى) الذى اصطحبه المتهمين معهم لتوصيلهم لمكان التخلص من الجثث، على المتهمين وأيد ما جاء بالتحريات.