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اليوم.. عرض "الصوت والضوء" باللغه العربية مجانا فى معبد الكرنك

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:23 م
اليوم.. عرض "الصوت والضوء" باللغه العربية مجانا فى معبد الكرنك معابد الكرنك
كتب عبد الحليم سالم
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تنظم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية اليوم احتفالية لأهالى الأقصر لحضور عرض الصوت والضوء باللغة العربية مجانا بمعبد الكرنك، وذلك ضمن مشاركة العاملين بشركة الصوت والضوء والشركة القابضة للسياحة والفنادق فى الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الأقصر وتحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية للجميع، بدعم من وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

 

وقال سامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان اليوم، إنه تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تقيم شركة الصوت والضوء احتفالا كبيرا بمعبد الكرنك بمناسبة العيد القومى لمحافظة الأقصر، حيث سيتم إضاءة واجهة معبد الكرنك ويتم استقبال الحاضرين بالورود، كما تؤدى إحدى الفرق الشعبية رقصة التنورة.

 

ويحضر الحفل العديد من الشخصيات الهامة بالمحافظة ووزارة الآثار ووزارى الثقافة وهيئة تنشيط السياحة وكبار المسئولين بغرفة شركات السياحة وغرف المنشآت الفندقية ويكون فى استقبالهم أحمد عبد الغفور رئيس قطاع مناطق الصوت والضوء بالنيابة عن سامح سعد.

 

وأضاف سعد: "ندعو كل مصرى وعربى والمؤسسات والجامعات والمدارس ودور الايتام والأزهر والكنائس وكل من يرغب حضور الصوت والضوء ومشاركتنا تلك الاحتفالات لحضور عرض الصوت والضوء باللغة العربية بمعبد الكرنك مجانا".

 

يذكر أن "الصوت والضوء" شارك مؤخرا لإقامة فعاليات الاحتفال باختيار محافظة الأقصر عاصمة الثقافة العربية بساحة معبد الكرنك مجانا.


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