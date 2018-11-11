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اليوم.. بدء صرف معاشات المهن الطبية لمستحقيها بزيادة 100 جنيه

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:28 ص
اليوم.. بدء صرف معاشات المهن الطبية لمستحقيها بزيادة 100 جنيه نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أعلن مجلس نقابة الصيادلة، أنه بدأ اليوم الأحد، صرف معاشات أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، بنقابات «الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين»، من المستحقين للصرف، وبالزيادة التى أقرها مجلس الاتحاد فى جلسته المنعقدة بتاريخ الأول من أكتوبر الماضي ليصل إلى 800 جنيه، تصرف بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى.
 
وأوضح المجلس أنه تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بصرف تلك المعاشات فى موعدها بالتوقيعات القانونية المعتمدة لدى البنوك، موضحا أن تلك التوقيعات هى: رئيس الاتحاد الدكتور حسين خيرى، كتوقيع أول أساسى، وأمين الصندوق المساعد  الدكتور محمد عبد الحميد كتوقيع ثان احتياطى.
 
ووجه مجلس النقابة  الشكر الدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد، والدكتور أحمد عبيد أمين صندوق الاتحاد و الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق الاتحاد المساعد لجهودهم الحثيثة فى تسيير أعمال الاتحاد.
 
 
 

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