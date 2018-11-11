تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تعليق وزير التربية والتعليم حول حقيقة ما أثير عن إلغاء مجانية التعليم، ورصد صرخات القاصرات فى الواحات البحرية، وتوقع خبراء بانخفاض السيارات القادمة من أوروبا 7%، للأقل من 1600 سى سى و 25 % للأعلى



التهديد بالقتل للمتمردات.. "اليوم السابع" ترصد صرخات القاصرات فى الواحات البحرية

وزير التعليم عن "المجانية": لم أقل شيئا عن إلغاء استحقاق دستورى.. "شوقى" يوضح حقيقة حديثه أمام البرلمان.. ويؤكد: الواقع الحالى لا يحقق المجانية المنشودة ولا جودة التعليم ودعوت النواب إلى دراسة اقتصاديات التعليم



المصيلحى أمام "اقتصادية النواب": تشكيلات عصابية تحاول سرقة الدعم.. "مينفعش ناس عايشة فى كمباوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة ولديها بطاقات تموين"

بعد تصريحات سفير الاتحاد الأوروبى.. خبراء يتوقعون: انخفاض السيارات القادمة من أوروبا 7%

للأقل من 1600 سى سى و 25 % للأعلى



ماريا ليفشينكو: مصر أرض الحب والسلام.. مشاركة بمنتدى شباب العالم: تجربة رائعة

164 قياديا بالجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب بأمر "جنايات القاهرة".. الجريدة الرسمية نشرت القائمة وأبرزهم عبدالماجد والزمر ومحمد شوقى الإسلامبولى وخالد الشريف.. والمحكمة: ساعدوا فى إحياء نشاط الجماعة الإرهابى



الصحة تطلق أضخم حملة مسح صحى لـ 6 ملايين طالب بالثانوية والإعدادية.. هالة زايد: تبدأ فى ديسمبر المقبل وتستهدف الكشف عن فيروس سى فى المدارس الثانوية

"النقض" تؤيد الإعدام شنقًا لـ 7 متهمين بقتل معاون مباحث الإسماعيلية



6 أشهر لسائق أتوبيس مدرسة الكنانة إثر انقلابه فوق كوبرى الرحاب على طريق السويس

أكرم القصاص يكتب: الراحلون والحاضرون بـ "ماسبيرو"