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"اليوم السابع" ترصد صرخات القاصرات فى الواحات البحرية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:28 م
"اليوم السابع" ترصد صرخات القاصرات فى الواحات البحرية عدد اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تعليق وزير التربية والتعليم حول حقيقة ما أثير عن إلغاء مجانية التعليم، ورصد صرخات القاصرات فى الواحات البحرية، وتوقع خبراء بانخفاض السيارات القادمة من أوروبا 7%، للأقل من 1600 سى سى و 25 % للأعلى
 
 

التهديد بالقتل للمتمردات.. "اليوم السابع" ترصد صرخات القاصرات فى الواحات البحرية

 

وزير التعليم عن "المجانية": لم أقل شيئا عن إلغاء استحقاق دستورى.. "شوقى" يوضح حقيقة حديثه أمام البرلمان.. ويؤكد: الواقع الحالى لا يحقق المجانية المنشودة ولا جودة التعليم ودعوت النواب إلى دراسة اقتصاديات التعليم

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للأقل من 1600 سى سى و 25 % للأعلى

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مجانية التعليم

الجماعة الاسلامية

جمارك السيارات

السيارات الاوربية

مهرجان القاهرة السينمائي

اليوم السابع بلس




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