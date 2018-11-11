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اليوم الحكم على معاون مباحث المقطم وأمين شرطة بتهمة ضرب "عفروتو" حتى الموت

الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:00 ص
اليوم الحكم على معاون مباحث المقطم وأمين شرطة بتهمة ضرب "عفروتو" حتى الموت المستشار جعفر نجم الدين رئيس محكمة جنايات القاهرة وهئية المحكمة
كتب كريم صبحى
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 تصدر  محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، اليوم الأحد حكمها على  معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة بتهمة ضرب "محمد عبد الحكيم " وشهرته  "عفروتو" حتى الموت  داخل حجز قسم شرطة المقطم.

تصدر المحكمة الحكم بعضوية المستشارين بعضوية المستشارين أحمد الغندور، وسمير أبو دوح وهشام الغندور، وأمانة سر محمد خميس وسيد نجاح. 

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بجنوب القاهرة، أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

وجاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.


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