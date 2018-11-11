اليابان تعلن تنكيس علم سفارتها بالأردن تضامنا مع ضحايا السيول

كتب محمد عبد العظيم

عاشت الأردن خلال الأيام القليلة الماضية أحداثا صعبة بسبب حالة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، وفى إطار التضامن معها قررت السفارة اليابانية بالأردن تكنيس علمها تضامنا مع ضحايا السيول.

وقالت السفارة اليابانية في المملكة الأردنية الهاشمية أنها تتقدم بأصدق مشاعر التعزية بوفاة ضحايا السيول وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتعلن تنكيس العلم الياباني المتواجد على مدخلها حدادا على أرواح الضحايا.





وكان الدفاع المدني الأردني قد أعلن أمس السبت عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد إلى 11 شخصا، لافتا إلى أن البحث جار عن عشرات المفقودين.