النيابة تكشف سر دفن زوجين طفلتهما عقب ولادتها بمدينة السلام

تباشر نيابة السلام، التحقيق في واقعة قيام سيدة بدفن مولودتها بمساعدة زوجها بمدينة السلام .

وأظهرت التحقيقات، أن المتهمة تعمل بائعة هى وزوجها بسوق العبور بمدينة السلام، وأن الزوجة شعرت بأعراض الولادة أثناء عملها بالسوق، ووضعت طفلتها متوفية لذلك أقدمت على دفنها بمنطقة نائية بالقرب من السوق.

ترجع الواقعة إلىبورود معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام زوجين بدفن مولدتهما بعد ولادتها بمنطقة سوق العبور، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات .