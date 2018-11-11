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النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة فى واقعة ضبط 13 طن حلوى وعسل بباب الشعرية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:00 ص
النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة فى واقعة ضبط 13 طن حلوى وعسل بباب الشعرية كلابش - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة باب الشعرية الجزئية برئاسة المستشار هيثم جمال، مفتش الصحة بالقاهرة لفحص المضبوطات فى واقعة ضبط 2 طن حلوى مجهولة و11 طن عسل وسكر بمصنع بباب الشعرية، وإعداد تقرير فنى حول مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه. فيما قررت النيابة العامة حجز مسئول مصنع الحلوى على ذمة تحريات المباحث.

تعود تفاصيل القضية عندما، تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من ضبط "سعيد ع م" 39 سنة، مسئول عن مصنع حلوى جافة، بدون ترخيص، وغير مطابق للاشتراطات الصحية، بمنطقة باب الشعرية، لقيامه بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدما خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعثر بداخل المصنع على 2 طن حلوى جافة، 2 طن سكر، 325 كيلو سمسم، 350 كيلو جوز الهند، 9 طن عسل جلوكوز، أدوات التصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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باب الشعرية

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