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النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لطفلة سقطت من الدور السادس بالسيدة زينب

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:36 م
النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لطفلة سقطت من الدور السادس بالسيدة زينب محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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خاطب محمد جاويش وكيل نيابة السيدة زينب الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، مستشفى قصر العينى، للاستعلام عن الحالة الصحية لطفلة تبلغ من العمر عام ونصف سقطت من شرفة منزلها أثناء لهوها من الدور السادس بالسيدة زينب.

فيما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل والدته الطفلة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، إخطار من شرطة النجدة يفيد بلاغ من الأهالى بسقوط طفلة عمرها عام ونصف، من شرفة منزلها أثناء لهوها.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة وتبين أنه أثناء انشغال والدة الطفلة فى أعمال المنزل غافلتها الطفلة، أحضرت كرسى وصعدت إلى شرفة المنزل، فاختل توازنها وسقطت من الدور السادس.

على الفور تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.


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