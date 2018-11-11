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النيابة تحقق مع عاطل حاول اقتحام كنيسة بعين شمس وأصاب شخصين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:15 م
النيابة تحقق مع عاطل حاول اقتحام كنيسة بعين شمس وأصاب شخصين كنيسه -ارشيفية
كتب كريم صبحى
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يباشر إسلام الأحمداوى مدير نيابة عين شمس، التحقيق مع عاطل حاول اقتحام على كنيسة مارجرجس بمنطقة عين شمس .      

تفاصيل تلك الواقعة، بدأت مع رصد الخدمات الأمنية، محاولة أحد الأشخاص التسلل الى باب الكنيسة الخلفة، وبحوزته قطعة حديد، وعلى الفور أسرعت الخدمات وتمكنت من ضبطه، ومنعت اليقظة الأمنية حدوث أزمة، وتسبب المتهم فى إصابة شخصين بإصابات سطحية وتم إسعافهم فى حينها.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهم يدعى "إسلام فرج عبد ربه" 23 سنة، عاطل، ومقيم قرب الكنيسة، ويعانى من مرض نفسى، ويتلقى العلاج، وأكد أفراد أسرته أن المتهم يتعاطى المخدرات وخاصة مخدر الفودو، وهو ما أثر على حالته النفسيه والعصبية، وجارى معالجته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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