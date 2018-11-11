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المشدد 6 سنوات لحارس عقار بتهمة تزوير مستندات والنصب على المواطنين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:36 م
المشدد 6 سنوات لحارس عقار بتهمة تزوير مستندات والنصب على المواطنين محكمة الجنايات - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 6 سنوات على حارس عقارو آخرين، بتهمة تزوير مستندات رسمية، بقصد الإستلاء على شقة سكنية بحلوان

بدأت الواقعة ، ببلاغ الى قسم شرطة حلوان من الأهالى، يفيد بوجود أشخاص أغراب ، فى إحدى وحدات العقار الذين يقيمون به ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن رجل مسن وزوجته وبصحبتهم أبنهما الكبير، متواجدون بإحدى الشقق السكنية المغلقة بالعقار، وأصحابها غير متواجدين بها نظرا لظروف سفرهما، مدعين أنهما الملاك الجدد للشقة.

 

وبسؤالهما عن الأوراق التى تثبت حقهما فى الشقة، قدما أوراق عقد ابتدائى غير مسجل بمأمورية الشهر العقارى، وادعيا أن " عبده.ش " 54 سنة حارس عقار من محافظة البحيرة، هو من جلب لهم هذه الشقة، وأحضر لهما مالكها الذى اتفق معه على السعر، وحر عقد البيع الذى تم إبرامه بينهما وبشهادة كلا من حارس العقار وشخص ٱخر.

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " عبده.ش " حارس عقار، و " إيهاب.ص " 40 سنة عاطل، و " أحمد.س " 39 سنة فنى كمبيوتر، حيث تبين أنهما زورا عقد الشقة المباعة، واستولى من الرجل وزوجته مبلغ 650 الف جنيه، ويإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم الأول حارس العقار، المتهم الثانى الذى أدعى ملكيتة للشقة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة ، التى وجهت لهم  اتهمات بتزوير مستندات رسمية والنصب على المواطنين .

 

 

 


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