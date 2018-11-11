المشدد 10 سنوات لعامل وعاطل بتهمة الشروع فى قتل مقاول بالنهضة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة متهمان عاطلان بالسجن المشدد 10سنوات، لاتهامهم بالشروع في قتل وسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية، مقاول مبانى بالنهضة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهما كلا من " هانى.ع " 37 سنة مسجل خطر، و " سيد.م " 50 سنة سايس جراج، قاما بتكوين فيما بينهما تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، بدائرة قسم النهضة والسلام، حيث تبين أنهما يوم الواقعة، تعقبا المجنى عليه " فاروق.م " 45 سنة مقاول، لعلمهم بحيازته مبلغ مالى كبير، بقصد سرقته تحت تهديد السلاح .

كما أدلى المتهمان خلال التحقيقات، باعترافات مفادها أنهما جمع معلوماتهم عن المجنى علبه، وتعقباه عقب خروجه من منزله متوجها إلى سيارته ليستقلها فى وقت متأخر من الليل متجها إلى أحد المواقع التى يشرف عليها لصرف رواتب العمال، حيث فاجآه بإيقافه بحجة سؤاله عن عنوان، وعلى الفور أخرج المتهم الأول سلاح نارى، فيما قام المتهم الثانى بضرب المجنى عليه بآله حاده على رأسه، قاصدا قتله والاستلاء على الشنطة التى بحوزته، إلا أن زوجة المجنى عليه كانت تقف فى شرفة المنزل ورأت الواقعة، فصرخت مستغيثة بالأهالى، ليفر المتهمان وبحوزتهما المبلغ المالى .

وبإبلاغ رجال المباحث، أنتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبجمع المعلومات، وعمل التحريات، واستخدام التقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى المتهمان مرتكبى الواقعة، وإعداد الأكمنة، تم ضبطهما، وبمناقشتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة.

وأضافا أنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث أوضح المتهم الثانى أنه لم يقصد الشروع فى قتل المجنى عليه، وأنه كان يحاول الاستيلاء على المبلغ المالى الذى كان بحوزته والإفلات منه والهرب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة، التى أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، حيث أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات.