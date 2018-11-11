المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تجارة المخدرات بالمرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل حاصل على بكالوريوس تجارة، بتهمة حيازة مواد مخدرة "مخدر الهيروين" بقصد الإتجار بها بمنطقة المرج، حيث تم ضبطه أثناء تواجده على أحد المقاهى بالمنطقة وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين قبل ترويجها على عملائه من المدمنين بالمنطقة .

بدأت تفاصيل تلك الواقعة، بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " علاء.م " 26 سنة حاصل على مؤهل عالى ولا يعمل، بالإتجار فى المواد المخدرة " هيروين " بمنطقة المرج، وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة المرج، تم عمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

على الفور تم إصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم، والإعداد الأكمنة اللازمة لأماكن تردده على عملائه، تم ضبطه أثناء تواجده بأحد المقاهى بالمنطقةاستعداد لتوزيع تجارته غير المشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بلغت 300 جرام وهاتف محمول ومبلغ 4800 جنيه، تم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمناقشة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصيلات البيع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التى أحالته لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد 10 سنوات .