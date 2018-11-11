video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تجارة المخدرات بالمرج

الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:00 م
المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تجارة المخدرات بالمرج محكمة جنايات _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل حاصل على بكالوريوس تجارة، بتهمة حيازة مواد مخدرة "مخدر الهيروين" بقصد الإتجار بها بمنطقة المرج، حيث تم ضبطه أثناء تواجده على أحد المقاهى بالمنطقة وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين قبل ترويجها على عملائه من المدمنين بالمنطقة .

 

بدأت تفاصيل تلك الواقعة، بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " علاء.م " 26 سنة حاصل على مؤهل عالى ولا يعمل، بالإتجار فى المواد المخدرة " هيروين " بمنطقة المرج، وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة المرج، تم عمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

على الفور تم إصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم، والإعداد الأكمنة اللازمة لأماكن تردده على عملائه، تم ضبطه أثناء تواجده بأحد المقاهى بالمنطقةاستعداد لتوزيع تجارته غير المشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بلغت 300 جرام وهاتف محمول ومبلغ 4800 جنيه، تم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمناقشة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصيلات البيع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التى أحالته لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد 10 سنوات .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكافحة المخدرات تضبط 15 طربة حشيش و 64 كيلو بانجو و أفيون بـ 8 محافظات

ضبط 15 تاجر مخدرات بكفر شكر وبنها فى حملة أمنية بالقليوبية

القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة فى الغربية

ضبط رشاش و24 قطعة سلاح متنوعة و5 قضايا مخدرات بحملة أمنية فى سوهاج

اخبار الحوادث

محكمة الحنايات

ضبط عاكل

مؤهل عالى

تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

السجن المشدد




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة