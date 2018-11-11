المشاهير يهجرون منازلهم فى كاليفورنيا هربا من حريق الغابات

رويترز

تجتذب مدينتا ماليبو وكالاباساس فى ولاية كاليفورنيا النجوم من أمثال باربرا سترايسند وتوم هانكس وبريتنى سبيرز للسكن بحثا عن إطلالة على المحيط وابتعاد عن الضجيج إلا أن حريق الغابات المستعر الذى اجتاح المنطقة دفع الكثير من المشاهير لترك منازلهم هناك.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ونجمة البوب ليدى جاجا من بين الآلاف الذين فروا من منازلهم جراء الحريق. وأخلت كارداشيان منزلها هى وزوجها كانى وست يوم الخميس وكتبت على تويتر يوم الجمعة تقول "علمت أن النيران وصلت إلى منزلنا... ولكن تم احتواؤها بشكل أفضل الآن وتوقفت".

وصدرت يوم الجمعة تعليمات إلزامية بإخلاء ماليبو، التى يقطنها 12 ألف شخص وتمتد على مساحة 43.5 كيلومتر على ساحل المحيط الهادى فى جنوب كاليفورنيا وحتى جبال سانتا مونيكا، بالكامل مع اندلاع حريق وولزى أثناء الليل. وقال حساب مدينة ماليبو على تويتر إن الحريق خرج عن السيطرة.

أما النجمة شير، التى قالت إنها تعيش فى ماليبو منذ عام 1972، فكتبت على تويتر إن حريق الغابات اقترب من منزلها ولكنها لم تكن فيه. وأضافت "منازل الأصدقاء احترقت. لا أحتمل فكرة ألا تكون هناك ماليبو".

وبثت ليدى جاجا تسجيلا مصورا على حسابها على إنستجرام يفيد بأنها أخلت منزلها فى ماليبو يوم الجمعة ويعرض لقطات لدخان أسود متصاعد. وقال المخرج السينمائى جييرمو ديل تورو على تويتر إنه هجر منزله (بليك هاوس) الذى يضم مجموعة تذكارية من مقتنيات أفلام الرعب والخيال.

وكتب ديل تورو مخرج فيلم (ذا شيب أوف ووتر) الفائز بجائزة أوسكار أفضل فيلم هذا العام "ربما يكون بليك هاوس والمجموعة فى خطر لكن نعمة الحياة هى الباقية".

وتضم منطقة ماليبو أيضا العشرات من مواقع تصوير الأفلام ومن بينها وسترن تاون فى باراماونت رانش حيث تم تصوير مسلسل الخيال العلمى "العالم الغربى" (وست وورلد) حيث قالت السلطات عبر تويتر إن الحريق دمر الموقع.

وطلبت النجمة أليسا ميلانو وهى من أبرز الناشطات فى حركة (مى تو) ضد التحرش الجنسى المساعدة لإخراج جيادها الخمسة من المنطقة وقالت "أخذت أبنائى وكلابى وجهاز الكمبيوتر وحذاء من ماركة دوك مارتنز".