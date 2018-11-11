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المستشار العلمى للمفتى: ضرب الزوجات مخالفة لأوامر الله

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:43 م
المستشار العلمى للمفتى: ضرب الزوجات مخالفة لأوامر الله مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية
كتب إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية أن المعاشرة بالمعروف تقتضى عدم الإهانة للزوجة وإثبات كرامتها وتقديرها، وقال: "إن العشرة بالمعروف تتطلب إظهار معانى الرفقة والحب، وعدم توجيه أى إساءة، مع إخلاص النية فى إقامة البيت".

 

وأضاف أن تنمية الحب بين الزوجين تتم بالمعاشرة بالمعروف، وأن خلاف ذلك هى مخالفة لما أمر الله به، مؤكدا أن الصبر على الزوجة يزيد رجولة الزوج ولا ينقصها.

 

وشدد أن من يهين زوجته هو أبعد ما يكون عن الاقتداء برسول الله- صلى الله عليه وسلم- لأن الرسول لم يهين امرأة قط، لافتا إلى أن تعبير "السيدات أولا" هو من الإسلام.


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