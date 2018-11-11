video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المحكمة الإدارية العليا تلغى عزل ضابط شرطة تغيب عن الخدمة 696 يوما

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:15 م
المحكمة الإدارية العليا تلغى عزل ضابط شرطة تغيب عن الخدمة 696 يوما مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس التأديب الإستئنافي القاضي بعزل ضابط شرطة من وظيفته منذ عام ٢٠٠٤ ، لاتهامه بتغيبه عن خدمته لمدة ٦٩٦ يوما من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٢.

وبرر الضابط غيابه بأن ذلك كان بسبب مرضه الشديد، ولم يحتسب المجلس الطبي تلك الفترة أجازة مرضية، وقضت المحكمة بإلغاء قرار إحالته لمجلس التأديب، وبإعادة اوراق الطعن الى جهة الإدارة مرة أخرى لاتخاذ شئونها حياله، والتى تقاعست عن تقديم المستندات للمحكمة للفصل في موضوع الطعن.

 

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن جهة الإدارة المطعون ضدها تقاعست عن تقديم المستندات التى تحت يدها، واللازمة للفصل في موضوع الطعن، والتى تحدد إذا كان قرار الفصل للضابط من خدمته سليم قانونا من عدمه، ويعتبر ذلك التقاعس في صالح الضابط ، فكان لازما عليها تقديم المستندات والتحقيقات التى بحوزتها حتى بعد أن سلمتها لأماكن تواجدها ، وتقاعسها عن تقديم تلك التحقيقات حال بين المحكمة وإكتشاف الحقيقة ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف الغاء قرار العزل وإعادة الاوراق الى جهة الإدارة للنظر فيه مرة أخرى.

 

أقام الطعن ضابط شرطة برتبة نقيب بمديرية أمن البحيرة ، تم عزله بموجب قرار مجلس التأديب الإبتدائي و الاستئنافي منذ ١٤ عام ، حيث صدر القرار منذ عام ٢٠٠٤ وتم تأييده عام ٢٠٠٦ ، وأكد الضابط في طعنه أنه ألم به مرض شديد استمر ٦٩٦ يوما، ولم يحتسب المجلس الطبي هذه المدة كأجازة مرضية ، وطلب بإلغاء قرار عزله، وعودته للعمل مرة أخرى وتعويضه بصرف مستحقاته طوال ١٤ عام لمخالفة قرار عزله للقانون فضلاً عن الغلو في تقدير العقوبة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الدولة ينتدب خبيرا من الاتصالات لمراجعة قانون حماية البيانات الشخصية

القضاء الإدارى يحيل دعوى رسوم العمرة للدائرة السابعة استثمار

عزل ظابط

مجلس الدولة

الشرطة

الحوادث

التأديب

مجلس الدوله

الاداريه العليا




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة