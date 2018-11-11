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"القوى العاملة" أمام البرلمان: قوة العمل فى مصر تقدر بـ29 مليون مواطن

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:38 م
"القوى العاملة" أمام البرلمان: قوة العمل فى مصر تقدر بـ29 مليون مواطن اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان - أرشيفية
كتب محمود حسين
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أكدت وزارة القوى العاملة، على أن قوة العمل فى مصر (من يقدرون على العمل وفقًا للسن والنوع..15 سنة فأكبر)، قرابة 29 مليون ذكر وأنثى يعملون، مقسمين إلى 22 مليون و665 ألف ذكر، بينما 637 ألف أنثى فقط.

 

وأوضح ممثل وزارة القوى العاملة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن المشتغلين (العاملون فعليًا) يبلغ إجمالى عددهم 26 مليونا و161 ألف عامل وعاملة فى مختلف القطاعات، مقسمين إلى 21 مليونا و138 ألف ذكر، و5 ملايين و23 ألف إناث فقط.

 

وأضاف أنه يبلغ إجمالى عدد المتعطلين أو العاطلين 2 مليون و875 ألف شخص فقط، بمعدل 9.9% من إجمالى عدد العاملين فعليًا، ويٌقسم العاطلين عن العمل إلى مليون و527 ألف ذكر بنسبة 6.7% من عدد العاملين، ومليون و348 ألف أنثى بمعدل 21.2% من عدد العاملين.


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