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القوات المسلحة البريطانية تعد خطط طوارئ لدعم البلاد بعد "بريكست"

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:40 م
القوات المسلحة البريطانية تعد خطط طوارئ لدعم البلاد بعد "بريكست" وزير الدفاع البريطانى توبياس إلوود
رويترز
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قال مسؤولان دفاعيان بارزان فى بريطانيا اليوم الأحد إن القوات المسلحة تعد خطط طوارئ لكيفية دعم البلاد فى حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون التوصل لاتفاق خروج.

وقال توبياس إلوود، وزير الدفاع البريطانى ردا على سؤال عن الدور الذى يمكن أن تلعبه القوات المسلحة إذا خرجت بريطانيا من التكتل دون اتفاق، إن "القوات المسلحة مستعدة لدعم بريطانيا على أساس عملى".

وأضاف فى حديث تلفزيونى اليوم الأحد "هناك خطط طوارئ أُعدت وهناك مناقشات جارية وراء الستار بشأن نوع الدعم الذى يمكن أن تقدمه قواتنا المسلحة". وتابع "مع التحول بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبى، إذا كانت هناك متطلبات لتقديم المساعدة فإننا ندرس نطاقا كاملا من المتطلبات لنتأكد من استعدادنا".

وفى وقت سابق قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السير نيكولاس كارتر إن القوات المسلحة تعد خطط طوارئ "معقولة" للخروج من الاتحاد الأوروبى ولقضايا أخرى.

وردا على سؤال عما إذا كان الجيش يتخذ استعدادات لخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبى قال كارتر "ما نقوم به دائما هو إعداد خطط طوارئ معقولة لكل الاحتمالات... وفى هذه المرحلة أعتقد أن الناس على ثقة من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق وإذا لم يحدث ذلك فإننا سنكون مستعدين لتقديم المساعدة بأى شكل".

 

 


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