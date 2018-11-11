القوات الجوية الصينية تعين 40 طيارا من السيدات فى 2019

بكين أ ش أ

أعلنت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبى الصينى، تعيين 40 طيارا من السيدات فى أنحاء البلاد خلال عام 2019.

وقال نائب رئيس مكتب التعيينات للقوات الجوية الصينية - فى تصريح اليوم - إن القوات الجوية الصينية تتعاون مع كبرى الجامعات المرموقة لتدريب الموهوبين فى الطيران، مشيرا إلى أن 78% من الطيارين الذين تم تدريبهم بشكل مشترك مع الجامعات، تم دمجهم حاليا فى مواقع قتالية.

وأضاف أن القوات الجوية الصينية تعتزم ضم طلاب جامعيين تحت سن 24 عاما بعد تجاوزهم الاختبارات السياسية والبدنية والنفسية.