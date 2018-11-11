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القبض على 48متهما بحوزتهم مواد مخدرة وتحرير 76قضية تموينية فى حملة بالجيزة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:20 ص
القبض على 48متهما بحوزتهم مواد مخدرة وتحرير 76قضية تموينية فى حملة بالجيزة مخدرات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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داهمت مديرية أمن الجيزة عددا من البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وأسفرت حملة عن ضبط 48 متهما بحوزتهم مواد كميات من مخدر الاستروكس والحشيش والهيروين والأقراص المخدرة، وضبط 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية آلية وخرطوش وعدد من الطلقات غير مرخصة. 

كما أسفرت حملة أستهدفت منطقة أبو النمرس عن تنفيذ 383 حكم قضائي،بينهم حكمين بالسجن المؤبد،  وضبط 3 قضايا مخدرات، بالإضافة إلى ضبط 10 أسلحة نارية وبيضاء. 

وألقى رجال المباحث، القبض على 4 أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، و4 أشخاص هاربين من المراقبة، ونفذ ضباط مديرية أمن الجيزة 48 حكما قضائيا خلال حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، كما تم ضبط 3 قضايا مخدرات، و3 أسلحة بيضاء، وإزالة عشرات المخالفات والاشغالات التي تعوق حركة السير. 

وواصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملات رفع الإشغالات، حيث تم إزالة العديد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، بمدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم، وقطاعي شمال وجنوب الجيزة، وبولاق الدكرور، وميدان الجيزة. 

وحرر ضباط مباحث التموين بالجيزة 76 قضية تموينية متنوعة بين غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إدارة منشأة بدون ترخيص. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 


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