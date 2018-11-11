القبض على 3 أشخاص سرقوا منزل محامى بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

ألقت مباحث مركز شرطة ابو تيج القبض علي 3 اشخاص قاموا بسرقة مكتب محامي بمنزله.

تلقي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط اخطارا من مركز شرطة ابو تيج يفيد ورود بلاغا من " ص. س. م. " محامي ومقيم بندر أبو تيج باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره 11.500 جنيه و3 ساعة يد هاتف محمول ماركة نوكيا وذلك من داخل غرفة المكتب بمنزله .

بالانتقال والفحص .تبين وجود بعثرة بمحتويات المكتب وسلامة جميع الأبواب والنوافذ بالمنزل و بسؤال المبلغ أتهم كلاً من ا. ف. أ بدون عمل سبق إتهامه فى 3 قضية "سرقة ، 2.ا. ب. م طالب . ي. ح. ع عامل مقيمين جميعاً الشيخ غانم غرب البلد ـ دائرة القسم. لمشاهدته لهم بكاميرات المنزل .

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ابو تيج من ضبط المتهمين ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات و تم ضبطهم .