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القبض على 3 أشخاص سرقوا منزل محامى بأسيوط

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:19 م
القبض على 3 أشخاص سرقوا منزل محامى بأسيوط المتهمين والمضبوطات
أسيوط - هيثم البدري
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ألقت مباحث مركز شرطة ابو تيج القبض علي 3 اشخاص قاموا بسرقة مكتب محامي بمنزله.

تلقي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط اخطارا من مركز شرطة ابو تيج يفيد ورود بلاغا من " ص. س. م.  " محامي ومقيم  بندر أبو تيج  باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره 11.500 جنيه و3 ساعة يد هاتف محمول ماركة نوكيا وذلك من داخل غرفة المكتب بمنزله .
 
بالانتقال والفحص .تبين وجود بعثرة بمحتويات المكتب وسلامة جميع الأبواب والنوافذ بالمنزل و بسؤال المبلغ أتهم كلاً من ا. ف. أ بدون عمل  سبق إتهامه فى 3 قضية "سرقة ، 2.ا. ب. م  طالب . ي. ح. ع  عامل مقيمين جميعاً الشيخ غانم غرب البلد ـ دائرة القسم. لمشاهدته لهم بكاميرات المنزل .
 
تمكن ضباط  مباحث قسم شرطة ابو تيج  من ضبط المتهمين ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات و تم ضبطهم . 

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق .

 

 


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