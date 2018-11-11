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القبض على هارب من قضيتى قتل وبحوزته طبنجة وفرد خرطوش وذخيرة ببنى سويف

الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:10 م
القبض على هارب من قضيتى قتل وبحوزته طبنجة وفرد خرطوش وذخيرة ببنى سويف حبس - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد – دينا الحسينى
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نجح قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف، فى القبض على محكوم عليه هارب ببنى سويف مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين إحداهما "قتل عمد" بالسجن المؤبد، وبحوزته قطعتى سلاح نارى وذخائر، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة رجال مباحث (مركز شرطة الواسطى) ببنى سويف، من ضبط "الحسينى.ى.ع" 31 سنة، والهارب من التنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد" بالسجن المؤبد، قضية "سلاح" بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات، وذلك بدائرة المركز، وبحوزته (طبنجة- فرد خرطوش و69 طلقة مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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