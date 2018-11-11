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القبض على منفذ السطو على مكتب الشهر العقارى فى سوهاج

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:41 م
القبض على منفذ السطو على مكتب الشهر العقارى فى سوهاج سرقة - أرشيفيه
كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
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تمكنت مديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من تحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ رئيس مأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج باكتشافه كسر الباب الرئيسى للمكتب، وبابى مكتب السجل العينى بالمأمورية، وبعثرة الأوراق داخل المكتب، وعدم وجود ثمة مسروقات  .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، وتوصلت التحريات إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو "الحسينى . ع . ر" 16 سنة، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وعدم تمكنه من سرقة شيء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 


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