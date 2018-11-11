القبض على مرتكبى واقعة سرقة سيارة بالإكراه فى الهرم

كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني

تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط أحد مرتكبى واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص بالإكراه بدائرة قسم شرطة الأهرام.

كان رجال مباحث قسم شرطة الأهرام، قد تلقوا بلاغا من حازم.ن.ح 43 سنة مهندس، بأنه أثناء سيره بسيارته بمنطقة المريوطية، اعترضت طريقه سيارة أجرة "تاكسى" وترجل منها شخصان، وقاما بالاستيلاء على سيارته وبداخلها 2 جهاز لاب توب، جهاز لوحى " تابلت"، 2 هاتف محمول، 2 حقيبة بها كمية من الملابس تحت التهديد بسلاح نارى " فرد خرطوش" وفرا هاربين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، لكشف ملابسات الحادث وتحديد وضبط الجناة، وأثناء السير فى التحريات وردت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بإحضار السيارة المبلغ بسرقتها لجراج سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الجيزة.

على الفور تم الانتقال للجراج، وأمكن ضبطه وتبين أنه "منصور.س.م" 29 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 15 قضية آخرها قضية سلاح نارى، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، السيارة المبلغ بسرقتها وباقى المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع على.أ.ب 33 سنة عاطل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيقات.