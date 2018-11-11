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القبض على قيادى حوثى بارز فى محافظة الضالع اليمنية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:13 ص
القبض على قيادى حوثى بارز فى محافظة الضالع اليمنية عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/
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أعلنت قوات الحزام الأمني، التابعة للجيش اليمني، أسر قيادى حوثى بارز فى منطقة بيت اليزيدى فى محافظة الضالع، يدعى محمد عبدالله الشامي.

وقالت القوات - طبقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - إنه تم أسر الشامى عقب قيامه بإطلاق النار على أفراد الحزام الأمنى من منزله، مشيرة إلى أنه عقب الدخول إلى منزل الشامي، تم العثور بداخله على صور لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثى وأسلحة وذخائر كان يستخدمها للقتال مع مليشيات الحوثي.

وأفشلت "قوات الحزام الأمني" محاولة تسلل وهجوم قامت به مليشيات الحوثى وكبدتها خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.

 

 


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