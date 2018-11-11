القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة فى الغربية

شن فرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون بمحافظة الغربية، حمله أمنية نجحت من خلالها في القبض على عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى بدون ترخيص.
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث الغربية بتمكن الرائد عبد الوهاب الخولى ومعاونه النقيب محمد خطاب من ضبط "م. س. م. ا" وشهرته السعدني21 سنة عاطل ومقيم القضابة بسيون وبحوزته سلاح نارى، طبنجة، بقصد البلطجة وترويع المواطنين، 15قطعة حشيش بقصد الاتجار، مبلغ مالي.
وتم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة الواقعة.
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