القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة فى الغربية

الغربية - محمد طارق

شن فرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون بمحافظة الغربية، حمله أمنية نجحت من خلالها في القبض على عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى بدون ترخيص.