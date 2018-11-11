القبض على صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزته 8 قطع أسلحة

كتب:إبراهيم أحمد _ دينا الحسيني

نجحت أجهزة البحث الجنائى بسوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وبحوزته 8 قطع أسلحة نارية.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة جرجا قيام عرفة . م . ع 44 سنهحاصل على ثانوية ، سبق إتهامه فى قضية "حيازة سلاح نارى بدون ترخيص" ومقيم بدائرة القسم، بإدارة ورشة لتصنيع و إصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة، متخذاً من منزلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم إستهدافه وضبطه وبحوزته 8 طبنجات ومسدسات، بعضهم تحت الإصلاح، وأجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع .

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، والإتجار فيها وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.