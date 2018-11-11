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الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:07 م
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القبض على صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزته 8 قطع أسلحة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:01 م
القبض على صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزته 8 قطع أسلحة سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب:إبراهيم أحمد _ دينا الحسيني
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نجحت أجهزة البحث الجنائى بسوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وبحوزته 8 قطع أسلحة نارية.
 
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة جرجا  قيام عرفة . م . ع 44 سنهحاصل على ثانوية ، سبق إتهامه فى قضية "حيازة سلاح نارى بدون ترخيص"  ومقيم بدائرة القسم، بإدارة ورشة لتصنيع و إصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة، متخذاً من منزلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى . 
 
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم إستهدافه وضبطه  وبحوزته 8 طبنجات ومسدسات، بعضهم تحت الإصلاح، وأجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع .
 
بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، والإتجار فيها وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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