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القبض على سائق بحوزته أموال مزورة أثناء شراء بضائع من كشك فى الزاوية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:42 م
القبض على سائق بحوزته أموال مزورة أثناء شراء بضائع من كشك فى الزاوية المتهم بتزوير الأموال فى الزاوية الحمراء
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الزاوية الحمراء، القبض على سائق بحوزته 4350 جنيه "فئة الخمسين جنيه المقلدة" داخل سيارة، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بشارع العبور، تلاحظ لهم تجمع بعض من الأهالى، ومن خلال الفحص تم التقابل مع "سعدية.ر.م" 43 سنة، مستأجرة كشك، والتى قررت بتضررها من "جوده.ع.ع" 42 سنة، سائق، سابق اتهامه فى قضايا، لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب قيام الأخير بإعطائها ورقة مالية فئة الخمسين جنيه "مزورة" مقابل شراء علبة سجائر من الكشك عملها، فحدثت بينهما مشادة كلامية لرفضها استلام المبلغ المالى المقلد، وطلبت منه تغييره، وتطور الامر إلى مشاجرة فاستعانت بأهالى المنطقة لمناصرتها، حيث قاموا بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته.

وتمكنت القوات من ضبط السائق، وبحوزته السيارة أجرة فيرنا بيضاء، والمقيدة باسم "ميار.ع.ص" سائق وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مبلغ 4350 جنيه "فئة الخمسين جنيه"، وجميعها مقلدة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المقلدة بقصد ترويجها، والنصب على المواطنين، وأقر بعثوره على المضبوطات داخل السيارة قيادته حيث تركها أحد مستقلى السيارة صحبته غير معلوم لديه سهواً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


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