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القبض على تاجر خردة وبحوزته فرش "حشيش" قبل ترويجه على المتعاطين بالمنوفية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:09 م
القبض على تاجر خردة وبحوزته فرش "حشيش" قبل ترويجه على المتعاطين بالمنوفية حشيش - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط تاجر خردة وبحوزته فرش و15 قطعة حشيش وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، عن تمكن المقدم تامر الزهار رئيس مكافحة المخدرات، من ضبط "ه . ط "، 38 عاما تاجر خردة وبحوزته فرش و15 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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