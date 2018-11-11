القابضة الكيماوية: ننتظر قرارات بإنهاء مشكلتى سيمو للورق وطنطا للكتان

كتب عبد الحليم سالم

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الشركة لم تعرض أرض شركة القومية للأسمنت على وزارة البترول مقابل سداد المديونيات المتراكمة على الشركة، أسوة بعرض ارض المراجل البخارية والنصر للأسمدة بالسويس.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن أرض القومية للأسمنت ما تزال عليها مصانع ومعدات وتحتاج إلى إجراءات طويلة من التصفية أولا قبل امكانية عرضها سواء للبيع أو لسداد الديون.

وأشار أنه يأمل أن تتخذ لجنة فض المنازعات خطوات فى قضيتى شركة "الشرق الأوسط" سيمو للورق وشركة طنطا للكتان لإنهاء الخلافات مع المستثمرين حولها.