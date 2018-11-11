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"العليا لاتحاد طلاب المنصورة " تعلن إعادة الإنتخابات لعدم اكتمال النصاب بـ 11 كلية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:30 م
"العليا لاتحاد طلاب المنصورة " تعلن إعادة الإنتخابات لعدم اكتمال النصاب بـ 11 كلية جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتوررضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة المنصورة أنه تم اجراء عملية الانتخابات الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة المنصورة  والتى بدأت صباح اليوم الاحد 11 نوفمبر 2018 م  داخل  18  كلية  داخل جامعة المنصورة ،  بعد صدور قرار رسمى من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ببدء أعمال الانتخابات الطلابية بالجامعات خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر المقبل وتشرف على أعمال الانتخابات لجنة عليا من جامعة المنصورة.

وأضاف الدكتوررضا سيد أحمد ، أنه  تنافس اليوم 1142 طالب بمختلف الكليات ، على سبع لجان بمختلف الفرق الدراسية بكل كلية وقد تم فرز الأصوات وكانت النتائج كالتالى،   "أولا  " اكتمال النصاب القانونى للفرق بكلية رياض الأطفال واكتمال عملية الانتخابات ، و "ثانيا "   اكتمال النصاب القانونى للفرقة الثانية بكلية السياحة والفنادق مع عدم اكتمال النصاب بالفرق الأخرى وإجراء عملية الاعادة،   "ثالثا "  سيتم عملية اعادة الانتخابات لعدم اكتمال النصاب القانونى بـ  11 كلية هى  الآداب ، التربية الرياضية ، الحاسبات والمعلومات ، العلوم ، الهندسة ، التجارة ، الحقوق ، الطب البيطرى ، الصيدلة ، التمريض ، التربية ، "رابعا "   كليات ليس بها انتخابات هى  الفنون الجميلة ،  الزراعة ،الطب ، طب الأسنان ، التربية النوعية .

وأشار عميد كلية الأداب ، الى أن اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات تضم كلا من الدكتور  ناظم شلبى ،  عميد كلية الزراعة ، الدكتور محمد عادل عسكر  أستاذ بكلية الحقوق ، محمد عبد اللطيف ،  الأمين المساعد للتعليم والطلاب ، الطالبة مى مجدى ، كلية الحقوق، الطالب عبد الرحمن منتصر ، كلية الطب البيطرى  ، مضيفا  سيتم غدا الاثنين   12  نوفمبر انتخابات الإعادة ، الثلاثاء  13 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ، الأربعاء 14 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبهعلى مستوى الكليات ، الخميس 15 نوفمبر انتخابات رئيس الإتحاد ونائبة على مستوى الجامعة .


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