العثور على جثة طفل داخل " جوال " أمام منزله ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

تكثف أجهزة الأمن ببنى سويف جهودها ، لكشف غموض العثور على جثة طفل داخل " جوال " ملقاه أمام منزل أسرته بقرية السعادنة .

تلقى العميد هشام فريد ، مأمور مركز شرطة بنى سويف، إخطاراً من أهالى قرية السعادنة، بالعثور على جثة "محمد هانى محمد واعر" 4 أعوام ونصف العام، جثة هامدة داخل جوال، وملقى أمام منزل أسرته ، ونقلت سيارة إسعاف جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة .

وتبين من التحريات الأولية، أن الطفل ذهب صباح أمس السبت إلى حضانة إحدى مدارس القرية، ولم يعد إلى المنزل وبحثت أسرته عنه فلم تجده وفوجئوا صباح اليوم بوجود جوال أمام منزلهم وعثروا بداخله على جثمان الطفل .