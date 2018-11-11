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الضرائب: غدا آخر موعد لسداد ضرائب المرحلة الأولى ومد ساعات العمل لـ6 مساء

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:54 م
الضرائب: غدا آخر موعد لسداد ضرائب المرحلة الأولى ومد ساعات العمل لـ6 مساء برنامج "الحياة اليوم"
كتب محسن البديوى
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قال الدكتور سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن غدًا الاثنين هو آخر موعد لإعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير، موضحًا أن المسددين للغرامات سيستفيدون بتجاوز عن 90% من غرامات أيًا كانت، مشيرًا إلى أنه تم مد مهلة العمل للسادسة مساء فى جميع المأموريات.

 

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن قانون التجاوز يطبق على كل أنواع ضرائب الدخل، والتى تشمل مرتبات الحكومة، الأرباح الصناعية والتجارية، والثروة العقارية والمهن الحرة.

 

وأشار إلى أن غدا آخر موعد لسداد الضرائب فى المرحلة الأولى التى تصل إلى 90% خصم على غرامات التأخير، وسوف تبدأ المرحلة الثانية والتى تصل فيها الخصم إلى 70%.


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سعيد فؤاد

الضرائب

رئيس الادارة المركزيه بمصلحه الضرائب

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