الصين تدعو لتسوية المشاكل التجارية مع الولايات المتحدة بطريقة مناسبة

بكين(أ ش أ)

حث نائب رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "ليو خه" الصين والولايات المتحدة الأمريكية على حل القضايا فى المنطقة، ومن بينها التجارة بطريقة مناسبة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء الصينى مع وزير الخارجية الأمريكى الأسبق "هنرى كيسنجر" فى العاصمة (بكين).

وقال خه أنه يتعين على الجانبين حل القضايا القائمة فى مجالات، من بينها: الاقتصاد والتجارة فى إطار التوافقات التى توصل إليها رئيسا البلدين، وعلى أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة.

وأشاد خه بالإسهام التاريخى للوزير كيسنجر فى تنمية العلاقات الصينية الأمريكية، قائلا: أن هذا يتوافق مع المصالح الأساسية للبلدين وشعبيهما والعالم كله للحفاظ على استقرار وضع العلاقات الصينية الأمريكية بشكل كامل.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكى الأسبق هنرى كيسنجر أن العلاقات الأمريكية الصينية مهمة للسلام والرخاء فى العالم.

وحث كيسنجر الجانبين على تعزيز التواصل، وتعميق التفاهم المتبادل، وإدارة الخلافات بشكل فعال فى ظل الظروف الحالية بهدف تحقيق تنمية مستقرة دائمة فى العلاقات الأمريكية الصينية.