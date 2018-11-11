"الصرف الصحى" بالإسكندرية: ضم شبكتى الصرف والأمطار عرقل تصريف المياه

الإسكندرية جاكلين منير

"نوة المكنسة" أول نوات الشتاء الحقيقية بمحافظة الإسكندرية، والتى تتميز بغزارة الأمطار، واستمرارها لمدة 4 أيام متتالية، وتعتبر أول مواجهة حقيقية مع الأمطار ولقد كشفت تلك المواجهة عن نجاح الخطة العاجلة التى نفذتها الدولة لمنع تكرار كارثة الغرق 2015، فى إنقاذ الكورنيش والإنفاق والكبارى من الغرق إلا أنها لم تنجح فى منع تجمعات مياه الأمطار فى الشوارع الرئيسية والأماكن المزدحمة بالسكان.

حيث ظهرت أماكن تجمعات للمياه التى مازالت تعرقل حركة السيارات والمارة وتؤثر على الحياة اليومية للمواطن السكندرى خلال فترات النوات والأمطار، كما شهدت بعض المنازل بمنطقة بورسعيد شرق الإسكندرية غرق ودخول مياه الأمطار إلى منازل الدور الأرضى، بالإضافة إلى تلقى غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية العديد من البلاغات حول وجود تجمعات للمياه تعوق حركة السيارات والمارة.

وعلى الرغم من المجهود الكبير الذى تبذلة الجهات التنفيذية بالمحافظة وفى مقدمتها شركة الصرف والأحياء وكافة الأجهزة المعنية، إلا أن المنظومة مازالت قائمة على رصد تجمعات المياه ثم التوجه إلى أعمال الكسح والشفط، دون الوصول إلى حل جذرى للقضاء على مشكلة تجمعات مياه الأمطار وهو الأمر الذى أثار استياء بعض مواطنى المحافظة.



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وقال على السيد من سكان شارع بورسعيد والممتد شرق الإسكندرية حيث يقطع منطقة الابراهمية وسبورتنج وكليوباترا، إن مياه الأمطار أغرقت الشارع ودخلت فى بعض منازل الدور الأرضى، مشيرا إلى أن استجابة الجهات التنفيذية جاءت سريعة وقامت بشفط المياه إلا أن المنظومة مازالت قائمة على رصد التجمعات ثم شفطها.

وشكى علي السيد من منطقة غرب الإسكندرية، من أن شوارع غرب الإسكندرية دائما ما تتأثر بالأمطار وتغرق عدد كبير من الشوارع الرئيسية، خاصة بمنطقة العجمى مما يؤثر على حركة المرور، وطالب بحل جذرى لمشكلة تجمعات المياه فى الشوراع.



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من جانبه، أوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن تصريف مياه الأمطار فى بعض المناطق يستغرق بعض الوقت وذلك نتيجة لضم شبكتى الصرف الصحى والأمطار فى شبكة واحدة وذلك فى سنوات سابقة بمحافظة الإسكندرية، الأمر الذى يؤدى إلى امتلاء الشبكة بمياه الصرف الصحى والأمطار معا، خاصة فى حالات الأمطار الغزيرة مما يؤدى إلى استغراق وقت طويل فى تصريف المياه واستيعاب الشبكة لكميات المياه بالكامل.

وأضاف أن بعض المناطق الأخرى تعانى من ضيق مواسير الصرف مما يؤدى إلى نفس المشكلة وهو أن يستغرق تصريف المياه وقت طويل مما يؤدى إلى تراكم وتجمع المياه لفترة من الزمن.



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وأوضح أن الشركة تقوم بمواجهه ذلك من خلال رصد تجمعات وتراكمات المياه وتتوجه فورا إلى شفطها ورفع من الشوارع لرفع المعاناه عن كاهل المواطن السكندرى وفتح الطريق أمام السيارات والمارة لمنع عرقلة الطريق وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية من الأحياء وشرطة المرور وشركات المياه والكهرباء وكافة الأجهزة المعنية.

وقال اللواء محمود نافع، إن الشركة رفعت حالة الطوارئ ، لمواجهة مياه الأمطار، وتم تنظيم 3 دورات للعمال للتواجد المستمر بالشارع على مدار 24 ساعة، لمواجهه نوة " المكنسة " وهى نوة ذات أمطار رعدية غزيرة، وتعتبر أول نوة قوية تواجه الإسكندرية منذ واقعة الغرق 2015.



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