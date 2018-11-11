الصحف السعودية: دول التحالف تقف على أرض صلبة فى الاعتماد على النفس عسكريا

الرياض (أ ش أ)

أكدت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربى تقف على أرض صلبة فى الاعتماد على النفس عسكريًا، وبالذات فى جزئية تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا، إذ تمتلك السعودية 21 طائرة لتزويد مقاتلاتها بالوقود جوًا، وتساهم الشقيقة الإمارات بعدد 6 طائرات مماثلة.

وكتبت صحيفة "عكاظ" فى افتتاحيتها -التى جاءت بعنوان "التحالف على أرض صلبة "- "تستمر دول التحالف فى تطوير قدراتها وآلياتها العسكرية لتحقيق أغراض السلم الذى يحافظ على أرواح المدنيين فى اليمن، حيث وجهت طلبًا للولايات المتحدة الأمريكية بوقف تزويد مقاتلات التحالف العربى بالوقود، وقابلت واشنطن هذا الطلب بالموافقة الفورية والتأييد".

وقالت " إن الدعم الأمريكى لدول التحالف لم يكن خفيًا على أحد، إذ تدعم الولايات المتحدة حلفاءها؛ لكبح جماح الإرهاب فى اليمن الذى تؤزه إيران، وتشعل فتيله يمنة ويسرة مستخدمة أذرعها فى دول الجوار، وتهدف إلى زعزعة الأمن فى الدول المستقرة مستندة على وهمها المتمثل فى نشر ثورة خمينى فى الأقطار".

وفى السياق ذاته.. قالت صحيفة "الرياض" -فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان "قدراتنا العسكرية"- "إن الأحداث الأخيرة على الساحتين الإقليمية والعربية أثبتت ما تتمتع به المملكة من قدرات عسكرية تدار بالكامل من قبل شباب سعودى على أعلى مستوى من القيادة والتدريب والإدارة فى كافة القطاعات العسكرية والأمنية".

وأضافت " أن طلب التحالف العربى من الجانب الأمريكى وقف تزويد طائراته بالوقود جوًا يعكس مدى التطور الكبير الذى تشهده قدرات المملكة العسكرية، بما فى ذلك تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية، وهى رسالة مهمة تؤكد مضى المملكة التى تقود التحالف العربى لاستعادة الشرعية فى اليمن لتطوير قدراتها وآلياتها بما يحقق أغراض السلم، ويحافظ على أرواح المدنيين فى اليمن".

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة " أنه رغم تأكيد بيان قيادة التحالف الصادر أمس /السبت/ بهذا الخصوص الذى يؤكد قدرة المملكة العسكرية المتطورة فى مجال تزويد الطائرات بالوقود واستخدامها لهذه القدرات فى اليمن، وكذلك فى سوريا خلال مشاركتها فى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى، إلا أنه فى الوقت ذاته عبرت بكل وضوح عن الأمل فى أن تقود المفاوضات المقبلة برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق فى إطار قرار مجلس الأمن الدولى 2216؛ بما يساهم بوقف الاعتداءات التى تقوم بها ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران على الشعب اليمنى ودول المنطقة".