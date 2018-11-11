video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحف السعودية: دول التحالف تقف على أرض صلبة فى الاعتماد على النفس عسكريا

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:03 ص
الصحف السعودية: دول التحالف تقف على أرض صلبة فى الاعتماد على النفس عسكريا قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربى تقف على أرض صلبة فى الاعتماد على النفس عسكريًا، وبالذات فى جزئية تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا، إذ تمتلك السعودية 21 طائرة لتزويد مقاتلاتها بالوقود جوًا، وتساهم الشقيقة الإمارات بعدد 6 طائرات مماثلة.

وكتبت صحيفة "عكاظ" فى افتتاحيتها -التى جاءت بعنوان "التحالف على أرض صلبة "- "تستمر دول التحالف فى تطوير قدراتها وآلياتها العسكرية لتحقيق أغراض السلم الذى يحافظ على أرواح المدنيين فى اليمن، حيث وجهت طلبًا للولايات المتحدة الأمريكية بوقف تزويد مقاتلات التحالف العربى بالوقود، وقابلت واشنطن هذا الطلب بالموافقة الفورية والتأييد".

وقالت " إن الدعم الأمريكى لدول التحالف لم يكن خفيًا على أحد، إذ تدعم الولايات المتحدة حلفاءها؛ لكبح جماح الإرهاب فى اليمن الذى تؤزه إيران، وتشعل فتيله يمنة ويسرة مستخدمة أذرعها فى دول الجوار، وتهدف إلى زعزعة الأمن فى الدول المستقرة مستندة على وهمها المتمثل فى نشر ثورة خمينى فى الأقطار".

وفى السياق ذاته.. قالت صحيفة "الرياض" -فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان "قدراتنا العسكرية"- "إن الأحداث الأخيرة على الساحتين الإقليمية والعربية أثبتت ما تتمتع به المملكة من قدرات عسكرية تدار بالكامل من قبل شباب سعودى على أعلى مستوى من القيادة والتدريب والإدارة فى كافة القطاعات العسكرية والأمنية".

وأضافت " أن طلب التحالف العربى من الجانب الأمريكى وقف تزويد طائراته بالوقود جوًا يعكس مدى التطور الكبير الذى تشهده قدرات المملكة العسكرية، بما فى ذلك تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية، وهى رسالة مهمة تؤكد مضى المملكة التى تقود التحالف العربى لاستعادة الشرعية فى اليمن لتطوير قدراتها وآلياتها بما يحقق أغراض السلم، ويحافظ على أرواح المدنيين فى اليمن".

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة " أنه رغم تأكيد بيان قيادة التحالف الصادر أمس /السبت/ بهذا الخصوص الذى يؤكد قدرة المملكة العسكرية المتطورة فى مجال تزويد الطائرات بالوقود واستخدامها لهذه القدرات فى اليمن، وكذلك فى سوريا خلال مشاركتها فى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى، إلا أنه فى الوقت ذاته عبرت بكل وضوح عن الأمل فى أن تقود المفاوضات المقبلة برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق فى إطار قرار مجلس الأمن الدولى 2216؛ بما يساهم بوقف الاعتداءات التى تقوم بها ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران على الشعب اليمنى ودول المنطقة".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"واس".. التحالف العربى يطالب أمريكا بوقف تزويد طائراته بالوقود فى اليمن

"التحالف العربى": مليشيات الحوثى تتراجع فى الحديدة وتتكبد خسائر جسيمة

التحالف العربى

قوات التحالف العربى

الصحف السعوديه

السعوديه

امريكا




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة