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الصحة العالمية تكرم الزميلة "أمل علام" عن أفضل تغطية عن المضادات الحيوية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:59 م
الصحة العالمية تكرم الزميلة "أمل علام" عن أفضل تغطية عن المضادات الحيوية منظمة الصحة العالمية تكرم الزميلة امل علام غدا
كتبت أمل علام
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تكرم منظمة الصحة العالمية" WHO" الزميلة" أمل علام"، الصحفية بـ" اليوم السابع"،عن أفضل تغطية صحفية عن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وذلك فى احتفالية كبرى تنظمها المنظمة غد الاثنين، وذلك على هامش احتفال المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية فى الفترة من 12 حتى 18نوفمبر 2018.

ويصاحب الاحتفال حملة تركز على إساءة استعمال المضادات الحيوية التى تعرض الجميع للخطر، وعلى ضرورة طلب المشورة الطبية قبل تناول المضادات الحيوية، وتستهدف هذه الحملة الجمهور، وأرباب المهن الصحية، والحكومات، وقطاعات الأغذية وصحة الحيوان والزراعة، لتوعيتهم بمشكلة مقاومة المضادات الحيوية، والتأكيد على أهمية الاستعمال المسؤول للمضادات الحيوية.

وسيبدأ الاحتفال بمؤتمر صحفى بمقر المكتب الإقليمى لشرق المتوسط، حيث ستؤكد الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها، بالنيابة عن الدكتور أحمد بن سالم المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على أهمية الاستعمال السليم للمضادات الحيوية والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين الجمهور، وراسمى السياسات، وأرباب المهن الصحية والزراعية، إن انتشار مقاومة المضادات الحيوية بمستويات عالية في جميع أنحاء العالم يُضعف علاج الأمراض المعدية ويُقوِّض ما تحقق من تقدمٍ في مجال الصحة والطب، كما أن مقاومة المضادات الحيوية تزيد كثيراً من تكاليف الرعاية الصحية.

ويناقش الخبراء الوضع الحالى لمقاومة مضادات الميكروبات في الإقليم وأثرها على قطاع الصحة، وسيعرض ممثلو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مستجدات مقاومة المضادات الحيوية فى قطاعات صحة الحيوان والزراعة، وسيبرزون أهمية تبنى البلدان لنهج "الصحة الواحدة"، حيث ينبغى للقطاعات المتعددة التواصل والتعاون فيما بينها لتحقيق حصائل أفضل في الصحة العامة، إن صحة الإنسان والحيوان والبيئة متصلة ببعضها البعض، كما أن مكافحة مقاومة المضادات الحيوية هو مجال يعد فيه اتباع نهج متعدد القطاعات على وجه الخصوص فعَّالاً، ما يحسن ويعزز من استجابة الجهات الفاعلة وتصديها للمخاطر المحتملة أو القائمة التي تنشأ في مناطق التماس بين الحيوان والإنسان والنظم البيئية، بما في ذلك استعمال المضادات الحيوية وإساءة استعمالها.

وقالت المنظمة أنه أثناء الاحتفال، سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين فى مسابقة منظمة الصحة العالمية لأفضل تغطية إعلامية للمشكلات المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى الفائزين فى مسابقة تصوير مقاطع فيديو بالهواتف الذكية تهدف للتشجيع على تغيير السلوكيات.


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منظمة الصحة العالمية

تكريم أمل علام

الصحة العالمية تكرم امل علام

اليوم السابع

مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

المضادات الحيوية




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