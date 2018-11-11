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الشرطة الهندية تعلن مقتل متمرد وإصابة شرطى فى اشتباكات مسلحة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:59 ص
الشرطة الهندية تعلن مقتل متمرد وإصابة شرطى فى اشتباكات مسلحة الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، مقتل متمرد وإصابة شرطى، جراء اشتباكات مسلحة بين المتمردين والقوات الحكومية بولاية "شاتيسجاره" بوسط البلاد.

وأضافت الشرطة -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- أن المتمردين الماويين نفذوا تفجيرا وبدأوا فى إطلاق النار تجاه القوات التى ردت عليهم ما أسفر عن مقتل أحد المتمردين إلى جانب أصابة ضابط بالقوات شبه العسكرية.

ورفع المتمردون من وتيرة الهجمات قبيل الانتخابات التشريعية بالولاية كما حذروا أيضا المواطنين من التصويت فيها.

يشار إلى أن المتمردين الماويين الذين يستلهمون تحركاتهم من الزعيم الصينى ماو تسى تونج يحاربون الحكومة الهندية منذ أكثر من أربعة عقود للمطالبة بحصول المزارعين والمجتمعات الأصلية على الأراضى والوظائف.

 


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