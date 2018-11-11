السيطرة على حريق فى منزل بالطابق الأرضى بمدينة إسنا دون مصابين

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدينة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى منزل بالطابق الأرضى فى عقار بمنطقة دويح بمدينة إسنا، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب النيران فى منزل بالطابق الأرضى بمنطقة دويح على بعد أمتار من مدرسة إعدادية بمدينة إسنا جنوبى المحافظة، فانتقلت على الفور سيارتى إطفاء لموقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران التى أتت على محتويات المنزل، ولم يسفر الحريق عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.